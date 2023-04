Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressebericht der PI Eichsfeld vom 29.04.2023

Nordhausen (ots)

Verkehrsgeschehen:

Am 28.04.2023 / 21:30 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in Marth / Miwepa den 66jährigen Fahrer eines VW-Transporters. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet.

Am 28.04.2023 / 18:40 Uhr beabsichtigte in Böseckendorf / Dorfstraße der 16jährige Fahrer eines Leichtkraftwagens, von einem Grundstück in die Dorfstraße einzufahren. Dabei übersah er das von rechts kommende Kleinkraftrad und kollidierte mit diesem. Die 15jährige Fahrerin und der 16jährige Sozius wurden dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeuge entstand Sachschden einer Gesamthöhe von ca. 1.500,-EUR. Auslaufende Betriebsstoffe wurde durch die Feuerwehr aufgenommen.

Am 28.04.2023 / 22:30 Uhr wurde auf der B 80 in Höhe Arenshausen die 64jährige Fahrerin eines Pkw Suzuki Jimny durch die Polizei angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass diese unter Alkoholeinfluss stand. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Straftaten:

In der Zeit vom 27.04.2023 / 16:00 Uhr bis 28.04.2023 / 11:30 Uhr brachen unbekannte Täter in Beuren / Hintern Tannen 4 in ein Gartenhaus ein und entwendeten zwei Kettensägen sowie ein Schweißgerät im Wert von 700,-EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell