LPI-NDH: "Die Abenteuer von Moritz und Lotte" in der Ellricher Marktkirche

Ellrich (ots)

Die polizeiliche Verkehrserziehung erlebten am Mittwoch rund 150 Schüler der Goeckingk-Grundschule in Ellrich einmal anders. Die große Besetzung des Polizeiorchester Thüringen rückte mit einer Vielzahl an Musikinstrumenten in der nördlichsten Stadt Thüringens an. Pfarrer Lenz hatte in die evangelische Marktkirche St. Johannis eingeladen, welche mit einer eindrucksvollen Akustik den perfekten Rahmen für das Event darstellte.

Das extra für das Orchester komponierte Stück "Die Abenteuer von Max und Lotte" entstand nach einer Idee von Steffen Wolf und dem Dirigent Christian Beyer. Das Stück dient der Verkehrserziehung. Die Grundschulkinder wurden so nicht nur in die Welt der Musik mitgenommen, sondern konnten auch den aufregenden Schulweg der beiden Kinder unmittelbar miterleben und daraus lernen sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen.

Steffen Wolf führte durch die Aufführung und animierte die Kinder zum Mitsingen und klatschen. Etwa eine Stunde dauerte die Vorführung, die wie im Flug verging.

Einen weiteren Höhepunkt erlebten die Grundschüler bei der Besichtigung der Streifenwagen der Nordthüringer Polizei. Die Kinder erhielten die Möglichkeit das Innere der Polizeieinsatzfahrzeuge bestaunen zu können.

Am Ende der Veranstaltung erhielt das Polizeiorchester Thüringen einen besonderen Ausdruck des Dankes. Ein selbstgemaltes Bild der Schüler wurde Christian Beyer nach dem Konzert übergeben. Auch die Polizeibeamte der Landespolizeiinspektion Nordhausen wurden mit Bildern der Schüler zum Dank überrascht.

