LPI-NDH: Streit unter Männern eskaliert

Menteroda (ots) - Am Donnertagnachmittag wurde die Polizei über den Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus in der Holzthalebener Straße informiert. Vor Ort wurden Schränke aufgebrochen und durchwühlt. Die Täter entwendeten Funktechnik und eine Geldkassette mit samt Inhalt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

