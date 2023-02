Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Lienen, Messenger-Betrug und Computer-Betrug

Kreis Steinfurt (ots)

In Emsdetten und in Lienen sind eine 57-Jährige und eine 62-Jährige Opfer von Betrügern geworden. In Emsdetten wendeten die Kriminellen die derzeit sehr verbreitete Masche des Messenger-Betrugs an. Die 57-Jährige erhielt am Mittwoch (15.02.23) eine Nachricht von ihrem vermeintlichen Sohn, der um die Begleichung einer Rechnung in Höhe eines vierstelligen Betrags bat. Die Geschädigte bemerkte den Betrug erst nach der Zahlung.

In Lienen wurde eine 62-Jährige am Montag (13.02.23) beim Surfen im Internet aufgefordert, sich über eine eingeblendete Nummer mit der Firma Microsoft in Verbindung zu setzen. Über einen Instant-Messenger-Dienst willigte die Geschädigte ein, dass die unbekannten Täter Zugriff auf ihren PC erhielten. Darüber hinaus wurde die Geschädigte angerufen. Während eines fast zweistündigen Telefonats veranlassten die Unbekannten mehrere Überweisungen vom Konto der Lienenerin. Die 62-Jährige verlor insgesamt einen vierstelligen Eurobetrag.

An dieser Stelle weist die Polizei eindringlich darauf hin, nach Aufforderungen per Messenger-Dienst, Anruf, E-Mail oder sonstige elektronische Wege Geld zu überweisen. Überprüfen Sie die Angaben, indem sie Freunde, Verwandte oder die Institute zu Rate ziehen, von denen der Anruf oder die Nachricht angeblich kommt.

Gewähren Sie einem Unbekannten niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware. Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Geben Sie auf keinen Fall private Daten - zum Beispiel Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten - heraus.

