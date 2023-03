POL-RZ: Festnahme nach Diebstahl in Bad Oldesloe

Ratzeburg (ots) - 15. März 2023 | Kreis Stormarn - 14./15.03.2023 - Glinde / Stemwade / Oststeinbek Im Laufe der vergangenen Nacht ist sowohl in Glinde, Oststeinbek als auch in Barsbüttel/ OT Stemwade ein VW-Fahrzeug durch Diebstahl abhandengekommen. Unbekannte entwendeten in der Zeit von Dienstag, 14.03.2023, 20.00 Uhr bis Mittwoch, 15.03.2023, 05.30 Uhr einen weißen VW Multivan aus dem Papendicker Redder in Glinde. ...

