Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Diebstahl dreier VW-Fahrzeuge

Ratzeburg (ots)

15. März 2023 | Kreis Stormarn - 14./15.03.2023 - Glinde / Stemwade / Oststeinbek

Im Laufe der vergangenen Nacht ist sowohl in Glinde, Oststeinbek als auch in Barsbüttel/ OT Stemwade ein VW-Fahrzeug durch Diebstahl abhandengekommen.

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Dienstag, 14.03.2023, 20.00 Uhr bis Mittwoch, 15.03.2023, 05.30 Uhr einen weißen VW Multivan aus dem Papendicker Redder in Glinde.

Ebenfalls in dieser Nacht verschwand zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr ein weißer T6 aus dem Dorfring im Barsbütteler Ortsteil Stemwade.

Auch in Oststeinbek wurde in der vergangenen Nacht aus der Straße "Grünes Tal" ein graublauer VW Multivan entwendet.

Die Fahrzeuge dürften einen Wert von ca. 110.000 Euro haben.

Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen in den drei Fällen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge mit OD-Kennzeichen machen? Wer hat in dem angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen in Glinde, Oststeinbek und auch in Stemwade wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen.

