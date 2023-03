POL-RZ: Einladung der Polizei zur Wohnmobil- und Wohnwagenwiegeaktion Sicher unterwegs

Ratzeburg (ots) - 10.03.2023 - Aumühle Freitagabend (10.03.2023) ist es in der Schönningstedter Straße in Aumühle zum Einbruch in die dortige Tankstelle gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen bislang Unbekannte zwischen 23.10 Uhr und 23.20 Uhr gewaltsam in den verschlossenen Verkaufsraum der Tankstelle ein. Ein darin befindlicher Tresor nebst einer unbekannten Summe an Bargeld wurden ...

