LPI-NDH: Girls- & Boysday an der Landespolizeiinspektion Nordhausen

Nordhausen (ots)

Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Nordthüringer Polizei intensiv an dem Girls- & Boysday. Sowohl die Polizeibehörde am Standort in Nordhausen, wie auch die Polizeiinspektion Mühlhausen hatte ihre Türen am 27. April für die Schülerinnen und Schüler geöffnet.

In der Landespolizeiinspektion konnten 41 Schülerinnen und Schülern in verschiedenen Stationen einen ersten Einblick in die verscheiden Tätigkeitsfelder der Polizei erlangen.

Nach einer Begrüßung in Nordhausen durch den Leiter der Landespolizeiinspektion Nordhausen, Herr Leitender Polizeidirektor Matthias Bollenbach und den anschließenden organisatorischen Hinweisen durch den Koordinator der Nordthüringer Nachwuchsgewinnung, Herr Polizeioberkommissar Kevin Clemen, führten die Diensthundeführer vor, was ihre vierbeinigen Kollegen leisten können. In den Darbietungen wurden verschiedene Szenarien aufgezeigt, in denen Sprengstoffspürhunde, Drogenspürhunde und Datenträgerspürhunde ihre Fähigkeiten und den Einsatzwert eindrucksvoll unter Beweis stellen konnten.

Anschließend erwartete die Jungen und Mädchen vier weitere spannende Stationen mit Einblicken in die Kriminaltechnik, die Funktionen der verschiedenen Dienstkraftfahrzeuge und die Führungs- und Einsatzmittel innerhalb der Polizei.

Durch die polizeigeschichtliche Ausstellung, in der den Schülerinnen und Schülern die Entwicklung der Thüringer Polizei, beginnend in der Weimarer Republik, aufgezeigt wurde, führte Polizeihauptkommissar Jens Bönisch.

Nach einer Feedback- und Reflexionsrunde wurden die Jugendlichen am Ende des Tages mit vielen spannenden Eindrücken verabschiedet. Einige der Schüler zeigten reges Interesse am vielschichtigen Polizeiberuf und können sich vorstellen, nach dem Schulabschluss eine Ausbildung oder Studium zu beginnen.

Kurzentschlossene haben noch bis einschließlich 30. April die Möglichkeit, sich online unter www.startpolizei.de für die Ausbildung oder das Studium im Oktober 2023 zu bewerben.

