Radolfzell / Bodenseekreis (ots) - Ein ausgebrachtes Fischernetz haben Unbekannte in der Zeit von Donnerstag, 16.06.2022, 17:15 Uhr bis Freitag, 17.06.2022, 07:00 Uhr am Bodensee in Radolfzell entwendet. Zwei weitere Netze wurden beschädigt. Die Taten ereigneten sich im Untersee / Zeller See, Bereich Moos und Segelschule Radolfzell. Vermutlich wurde aus den Netzen ...

mehr