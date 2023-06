Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Raiffeisenmarkt

Steinfurt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (16.06.2023), 18.00 Uhr und Samstag (17.06.2023), 04.30 Uhr sind Unbekannte in den Raiffeisenmarkt am Ruhenhof eingebrochen. Zunächst machten sich die Täter an einem Fenster zu schaffen. Dann hebelten sie die Eingangstür auf. Im Gebäude wurden zahlreiche Schränke gewaltsam geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat oder den Tätern geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfurt unter der Telefonnummer 02551/15-4115 entgegen.

