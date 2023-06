Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Einfamilienhaus, Beutehöhe unklar

Steinfurt (ots)

Unbekannte sind am Samstag (17.06.23) in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Veltruper Kirchweg eingebrochen. Der Tatort liegt zwischen den Einmündungen Im Hasfeld und Johanniterstraße. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Haus. Dort durchsuchten sie Möbel und Schränke nach Diebesgut. Ob sie etwas entwendet haben, ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden von der Kriminalpolizei geführt. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfurt unter der Telefonnummer 02551/15-4115 entgegen.

