POL-D: Poser- und Tuning Kontrollen zu "Car-Freitag" - "AG-Tuning" nahm Verkehrssicherheit von Fahrzeugen ins Visier - Abschließende Kontrollbilanz

Karfreitag, 7. April 2023

Wie bereits gestern Abend mit einer vorläufigen Bilanz veröffentlicht, kontrollierten Polizei und Stadt Düsseldorf bis in die frühen Abendstunden über 60 Fahrzeuge und Fahrzeugführer rund um den Corneliusplatz/der Königsallee. Auch potenzielle Raser nahm die Polizei im Rahmen der landesweiten Aktion "Rot gegen Raser" auf den Straßen rund um Düsseldorf in den Fokus.

Hier das abschließende Ergebnis der Kontrollen:

Bei 13 Fahrern stellten die Einsatzkräfte den Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis fest und schrieben entsprechende Strafanzeigen. Zweimal wurde Strafanzeigen wegen Beleidigung gegen Polizeibeamte/-innen geschrieben. Bei einem weiteren Sachverhalt ergab sich der Verdacht einer Urkundenfälschung. Insgesamt wurden drei Blutproben wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkohol beziehungsweise Betäubungsmitteln entnommen. Wie in der vorläufigen Bilanz beschrieben, blieb es bei sechs Fahrzeugsicherstellungen. Ein Führerschein wurde sichergestellt. Insgesamt 27 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 36 Verwarnungsgelder ergaben sich in der Kontrollstelle. Insgesamt 91 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 291 Verwarngelder wurden während der Geschwindigkeitskontrollen rund um Düsseldorf geschrieben beziehungsweise ausgesprochen. Abschließend noch einige "Highlights" aus der Kontrollstelle: Bei der Überprüfung eines 31-jährigen serbischen Staatsbürgers wurde festgestellt, dass er mit 2 Haftbefehlen gesucht wird. Ferner hielt er sich offensichtlich illegal in Deutschland auf.

Ein 22-jähriger türkischer Staatsangehöriger ohne gültige Fahrerlaubnis flüchtete vom Steuer seines Fahrzeugs fußläufig vom Kontrollort. Er konnte nach ca. 500 Metern Flucht festgenommen werden. Dessen Beifahrer wechselte auf den Fahrersitz und flüchtete zunächst mit dem Fahrzeug. Er konnte durch Einsatzkräfte auf der A 46 Richtung Wuppertal in Höhe Eller angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Ein 21-jähriger albanischer Staatsangehöriger legte in der Kontrollstelle einen offensichtlich gefälschten griechischen Führerschein vor. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen den Fahrer eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis geschrieben.

