Polizei Düsseldorf

POL-D: Einsatz am Worringer Platz - Einsatztrupp "PRIOS" lässt Dealer auffliegen - Drogen, Dealgeld und Falschgeld sichergestellt - Haft

Düsseldorf

Einsatz am Worringer Platz - Einsatztrupp "PRIOS" lässt Dealer auffliegen - Drogen, Dealgeld und Falschgeld sichergestellt - Haft

Beamte des Eisatztrupps "PRIOS" ließen gestern Abend (Mi. 5.4.) einen polizeibekannten Dealer am Worringer Platz auffliegen. Nicht geringe Mengen Rauschgifts (Crack, Heroin und Kokain) wurden sichergestellt. Außerdem hatte der 35-jährige Marokkaner einen "falschen Fuffziger" (50 Euro Schein) bei sich.

Weiterhin lag gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Diebstahls vor und er hält sich seit April 2022 unerlaubt in Deutschland auf.

Am Abend beobachteten die erfahrenen Beamten den "Deal" auf der "Platte" am Worringer Platz. Als die Beamten zugreifen wollten, ergriffen sowohl Dealer als auch Konsument die Flucht. Beide konnten gestellt werden. In den Hosentaschen des Mannes fanden die Polizisten viele Geldscheine (siehe Foto), darunter auch das Falschgeld und in einer Art Handtasche die Drogen.

Gegen den Konsumenten bzw. Käufer wird gesondert ermittelt. Der 35-Jährige wird heute Nachmittag (Do.6.4.) dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell