Polizei Düsseldorf

POL-D: Stockum: Mutmaßlicher "Automarder" festgenommen - 19 Pkw aufgebrochen - Tatwerkzeug und Beute sichergestellt

Düsseldorf (ots)

Eine ausgelöste Alarmanlage eines Pkw rief in der Nacht zu heute einen aufmerksamen Zeugen im Stadtteil Stockum auf den Plan. Einsatzkräfte der Polizei konnten einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen noch in Tatortnähe festnehmen. Die Beamtinnen und Beamten zählten insgesamt 19 Autos, die in dem Wohnviertel gewaltsam geöffnet worden sind. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 03:45 Uhr informierte ein Zeuge über den Notruf die Polizei, nachdem er an der Schüßlerstraße die Alarmanlage eines Pkw gehört hatte. Die ersten Streifenteams der Polizei schalteten schnell, als nach ihrem Eintreffen am Einsatzort in nicht allzu weiter Entfernung eine weitere Alarmanlage eines Autos durch die Nacht schallte. Sofort wurde das Wohnviertel weiträumig umstellt. Auf der Koetschaustraße konnten Polizeibeamte einen Mann wahrnehmen, der beim Erblicken der Polizei sofort die Flucht ergriff. Auf der Schüßlerstraße konnte er schließlich vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 18-jährigen Marokkaners stießen die Einsatzkräfte auf Diebesgut und Tatwerkzeug. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Von der Polizeiwache wurde er im Laufe des Morgens wegen mangelnder Haftgründe wieder entlassen. Er wird sich jetzt einem entsprechenden Strafverfahren stellen müssen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell