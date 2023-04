POL-D: Folgemeldung: Verkehrsunfall in Oberkassel - U-Bahn und Pkw stoßen im Gleisbereich zusammen - Mehrere Verletzte - Verkehrsbeeinträchtigungen

Düsseldorf (ots) - Gerresheim - Straßenbahnunfall - U 73 kollidiert mit VW-Touran - Zwei Autoinsassen schwer verletzt - Ermittlungen dauern an Montag, 3. April 2023, 15:35 Uhr Bei der Kollision mit einem Zug der Linie U 73 gestern Nachmittag in Gerresheim wurden zwei Personen (Vater und Sohn) in ihrem Pkw so ...

mehr