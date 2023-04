Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 4. April 2023, 15:01 Uhr, Hansaallee, Oberkassel

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es heute auf der Hansaallee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn. Dabei wurde ein Insasse des PKW eingeklemmt. Insgesamt gab es 6 leicht Verletzte an dieser Einsatzstelle.

Heute Mittag gegen 15:00 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn auf der Hansaallee. Umgehend wurden Einsatzkräfte zu der Einsatzstelle entsandt. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, stellten sie fest, dass der Fahrer des PKW in dem Fahrzeug eingeklemmt war. Auch die weiteren Insassen mussten von den Einsatzkräften versorgt werden. Parallel wurde die Straßenbahn durch weitere Einsatzkräfte kontrolliert. Auch in der Straßenbahn wurden durch den Unfall zwei Personen verletzt. Daher hat der Einsatzleiter weitere Einsatzkräfte, zur Versorgung der Verletzten Personen nachgefordert. Während der Fahrer des PKW mittels hydraulischen Rettungsgeräten befreit wurde, wurde der Transport der Verletzten Personen vorbereitet. Insgesamt wurden sechs Personen rettungsdienstlich versorgt und zur weiteren Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Die weiteren Insassen der Straßenbahn wurden durch einen Notarzt in Augenschein genommen. Da sie unverletzt waren, konnten sie ihren Weg eigenständig fortsetzen. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet. Die Polizei hat der Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

