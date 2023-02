Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand von drei Wohnhäusern in Lütz (Erstmeldung)

Lütz (ots)

Heute gegen 06:44 Uhr wurde der Polizei in Cochem ein Brand in Lütz in der Herrengrabenstraße mitgeteilt.

Der Brand begann zunächst in der Herrengrabenstraße und weitete sich in der Folge auf zwei weitere Wohnhäuser in der Moselstraße aus.

Die Anwohner wurden durch die Feuerwehr evakuiert, die Löscharbeiten dauern an .

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde ein Bewohner leicht verletzt.

Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell