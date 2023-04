Polizei Düsseldorf

POL-D: Gerresheim - Straßenbahnunfall - U 73 kollidiert mit VW-Touran - Zwei Autoinsassen schwer verletzt - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Gerresheim - Straßenbahnunfall - U 73 kollidiert mit VW-Touran - Zwei Autoinsassen schwer verletzt - Ermittlungen dauern an

Montag, 3. April 2023, 15:35 Uhr

Bei der Kollision mit einem Zug der Linie U 73 gestern Nachmittag in Gerresheim wurden zwei Personen (Vater und Sohn) in ihrem Pkw so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden mussten.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen stand zur Unfallzeit ein 54-jähriger Düsseldorfer mit seinem VW in einer Einfahrt an der Benderstraße. Als er auf die Fahrbahn zurücksetzte, übersah er offensichtlich den Straßenbahnzug der Linie U 73 in Richtung Dreherstraße bzw. S-Bahnhof Gerresheim. Trotz einer Notbremsung konnte der 26-jährige Straßenbahnfahrer eine Kollision nicht mehr verhindern und erfasste den Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der 54-Jährige und sein 14-jähriger Sohn schwer verletzt. Während der Unfallaufnahme kam es bis 16:15 Uhr rund um die Benderstraße zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell