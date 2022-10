Polizei Aachen

POL-AC: Altkleidercontainer steht in Flammen

Herzogenrath (ots)

Polizei und Feuerwehr rückten am Donnerstagabend (06.10.2022) gegen 22 Uhr zur Straße Alte Bahn in Herzogenrath-Kohlscheid aus. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Altkleidercontainer in Brand. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Allerdings sind der Altkleidercontainer und ein daneben befindlicher Altglascontainer beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Täterhinweise liegen bisher keine vor. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell