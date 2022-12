Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Fahrradbesitzer nach Diebstahl vom 20.11.2022 gesucht ++ Suderburg - "verdächtige Person" - Einbruch und Diebstahl ++ Uelzen - "Achtung Taschendiebe!"++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 09.12.2022

Lüneburg

Lüneburg - Kennzeichen entwendet - Hinweise

Zu zwei Diebstählen von Kennzeichen kam es in der Nacht vom 07.12. auf den 08.12. in der Straße Am Werder. Unbekannte entwendeten die Kennzeichen eines geparkten Pkw Honda und eines Pkw Peugeot.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Deutsch Evern/Vögelsen - Überweisungen an angebliche Tochter getätigt - WhatsApp-Betrug "erfolgreich" - Weiterer Schockanruf scheitert glücklicherweise - Hinweise ihrer Polizei

Im Verlauf des 08.12. überwies ein 61 Jahre alter Mann aus Deutsch Evern mehr als 2500 Euro an ein unbekanntes Konto. Der Mann hatte eine WhatsApp-Nachricht seiner angeblichen Tochter erhalten. Das Handy der Tochter sei defekt und sie benötige dringend Geld. Der Mann bemerkte den Betrug erst nach einer bereits erfolgten Überweisung. Kurz danach erfolgte eine weitere Anfrage bezüglich einer Geldüberweisung. Dieser Anfrage kam der 61-Jährige nicht nach und wendete sich an die Polizei.

Zu einem weiteren Schockanruf kam es ebenfalls am 08.12. zum Nachteil einer 91-jährigen Seniorin aus Vögelsen. Ein angeblicher Polizist aus Reppenstedt meldete sich per Telefon bei der Dame und forderte eine Kaution, da der Sohn der 91-Jährigen einen schweren Verkehrsunfall gehabt habe und schwerstverletzt im Sterben liege. Desweiteren wurden Abfragen über das Bargeldvermögen und Schmuck getätigt. Die 91-Jährige fiel auf den Betrüger nicht rein und beendete das Gespräch vorbildlich.

Bitte um Geld per WhatsApp

Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds die neue Nummer zu speichern - und um Geld. Bei der aktuellen Masche per WhatsApp erklären sie, dass auf dem neuen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Wie gewohnt sei es sehr dringend. Immer mehr Fälle des sogenannten "Enkeltrick 2.0" werden bekannt. Wie so oft überweisen die Opfer das geforderte Geld im Glauben daran, mit dem eigenen Kind oder Enkel zu kommunizieren. Die Polizei rät daher, bei WhatsApp-Nachrichten von unbekannten Nummer besonders misstrauisch zu sein.

"Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! - Mitmachen!" Mit der Aufforderung "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen!" möchte die Polizei auch flankierend zu den klassischen und sozialen Medien zu weiteren Zielgruppen vordringen und damit die Präventionskampagne zum Seniorenbetrug verstärken. Jeder hat so die Möglichkeit in seinem Bereich und in seinen Messenger-Gruppen auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Gerade für den familiären Bereich gilt: "Es ist Ihr Erbe, welches an die falschen Hände gerät!"

Die Verhaltenshinweise hat die Polizei für die Kampagne bewusst komprimiert und auf den Punkt gebracht: - Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen Für weitergehende und allumfassenden Information wird parallel auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern www.polizei-beratung.de auch mit einem QR-Code verwiesen. Nicht nur für die ältere Generation gibt es in Zusammenarbeit mit LünePlatt auch Hinweise auf plattdeutsch. Die verschiedenen bebilderten Warnhinweise zum Weiterleiten befinden sich als download auf den Socialmedia-Präsenzen der Polizei Lüneburg #polizeilg (facebook, twitter und Instagram), unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/59488 (Polizei Lüneburg) oder auch auf der Internetseite der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/

Lüneburg - Fahrradbesitzer nach Diebstahl vom 20.11.2022 gesucht - Diebe ertappt und Fahrräder sichergestellt

Wir bereits am 21.11. unter www.presseportal.de berichtet, kam es am Vorabend, am 20.11. gegen 23:00 Uhr zu einem Diebstahl mehrerer Fahrräder in der Lüneburger Innenstadt. Mehrere Männer wurden dabei beobachtet, wie sie Fahrräder in einen Transporter luden. Bei einer anschließenden Kontrolle konnten fünf, teils hochwertige Fahrräder aufgefunden werden. Zwei dieser Fahrräder konnten bisher nicht zugeordnet werden. Daher sucht die Polizei nach den Besitzern eines blau/grünen Mountainbikes der Marke Cube (Modell: Attention). Zudem wird der Eigentümer eines schwarzen Damenfahrrades mit Fahrradkorb der Marke Raleigh (Modell: Chester) gesucht.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Bardowick - Mit mehr als zwei Promille im Auto unterwegs

Am 08.12 gegen 14:20 Uhr wurde im Rahmen einer Kontrolle auf einem Tankstellengelände in der Hamburger Landstraße festgestellt, dass der 48-jährige Fahrer eines Pkw Peugeot unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 2,2 Promille. Eine Blutentnahme wurde aus diesem Grund durchgeführt.

Lüneburg - Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt Zu einem Verkehrsunfall kam es am 08.12. gegen 16:00 Uhr in der Straße Vor dem Neuen Tore. Ein 76-jähriger Fahrer eines Pkw nahm beim Anfahren an der Ampel einer 67-jährigen Fußgängerin die Vorfahrt, sodass diese zusammenstießen. Die 67-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Klinikum verbracht.

Lüchow-Dannenberg

Lemgow - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Vormittagsstunden des 08.12.22 auf der Landesstraße 260. Dabei waren insgesamt zwei Fahrer zu schnell unterwegs. Der Schnellste wurde mit 104 bei erlaubten 80 km/h gemessen.

Uelzen

Suderburg - "verdächtige Person" - Einbruch und Diebstahl

Eine verdächtige Person in einem Vorgarten wurde der Polizei in den Nachtstunden zum 09.12.22 in Suderburg gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten gegen 04:00 Uhr einen 54-Jährigen aus der Region Hannover antreffen. Dieser hatte in der Bahnhofstraße u.a. ein Fahrrad an sich genommen, welches ihm nicht gehörte. Parallel hatte der Mann ein rückwärtiges Fenster des Rathauses eingeschlagen, gelangte jedoch nicht ins Gebäude. Die Polizei ermittelt.

Uelzen - "Achtung Taschendiebe!" - Geldbörse verschwindet beim Einkauf

Geschädigte eines Taschendiebstahls wurde eine 83-Jährige in den Morgenstunden des 07.12.22 in den Räumen eines Discounters in der Holdenstedter Straße. Die Täter konnten dabei gegen 10:30 Uhr die Geldbörse der Seniorin aus der Einkaufstasche nehmen. Es folgten drei Geldabhebungen mit der EC-Karte der Frau, so dass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen in (geschlossenen) Innentaschen am Körper!"

Bad Bodenteich - Feuerwerkskörper in Mülleimer geworfen - mit Wasser abgelöscht

Mehrere entzündete Feuerwerkskörper warfen Unbekannte in den frühen Abendstunden des 08.12.22 in der Hauptstraße in einen Mülleimer. Das Feuerwerk wurde mit Wasser gegen 18:45 Uhr abgelöscht. Es entstand geringer Sachschaden.

