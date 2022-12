POL-LG: ++ Wohltätigkeitskonzert ein voller Erfolg ++ 2.424,24 Euro für die Gewaltprävention in der Region ++ "Gänsehaut-feeling-pur!" beim Adventskonzert des Polizeiorchester Niedersachen in St. Johannis ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Wohltätigkeitskonzert ein voller Erfolg ++ 2.424,24 Euro für die Gewaltprävention in der Region ++ "Gänsehaut-feeling-pur!" beim Adventskonzert des Polizeiorchester Niedersachen in St. Johannis

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Mehr als begeistert waren am gestrigen Abend die weit mehr als 350 Besucherinnen und Besucher des traditionellen Wohltätigkeitskonzerts des Polizeiorchesters Niedersachsen in der Lüneburger St. Johannis-Kirche. Chefdirigent Thomas Boger und sein Orchester zogen das Publikum abermals in ihren Bann und präsentierten ein abwechslungsreiches Musikprogramm, welches die Gäste auf die Adventszeit und Weihnachten einstimmte. Eröffnet wurde das Konzert mit dem Wunsch "We Wish You A Merry Christmas". Es folgte die Suite Dolly op. 56 des französischen Komponisten Gabriel Faure´. Die Suite Dolly ist eine Sammlung kleiner Stücke für Klavier zu 4 Händen und entstand in der Zeit zwischen 1894 und 1897. Er schrieb diese Suite für Helene, ihr Spitzname war Dolly und sie war die Tochter seiner Arbeitgeberin und Sängerin Emma Bardac. Das erste Stück die "Berceuse" komponierte Faure´ zu Dollys erstem Geburtstag. Es folgten dann noch 5 weitere Stücke die er zu entsprechenden Anlässen komponierte. Vom Polizeiorchester wird der 1., 2. und 6. Satz dieser Komposition zu hören sein. Weiter ging es dann mit verschiedenen deutschen und internationalen Weihnachtsliedern wie Tochter Zion, Es ist ein Ros entsprungen, The First Noel, O Tannenbaum und Oh du fröhliche, um das Publikum auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Den Abschluss machte "Joy tot he world", ein Lied aus Amerika, sowie verschiedene Zugaben.

Die mehr als 350 Lüneburgerinnen und Lüneburger unter ihnen auch die Oberbürgermeisterin der Hansestadt Claudia Kalisch dankten den Musikern mit "Standing-ovations".

Parallel kam eine Spende von insgesamt 2.424,24 Euro für den Kriminalpräventionsrat von Hansestadt und Landkreis Lüneburg zusammen, die für die Gewaltpräventionsarbeit in Kindergärten und Schulen der Region verwandt werden wird. "So können alleine von den gegebenen Spenden mehrere große Präventionsprojekte zusätzlich an Kindergärten und Schulen stattfinden. Einfach klasse!", so Christine Scholl (Geschäftsführerin des Kriminalpräventionsrates Lüneburg). Parallel freuen sich die Organisatoren von Kriminalpräventionsrat und Polizei das Polizeiorchester auch im Jahr 2023 - am 06.12.23 - dann zur 10. Jubiläums-Ausgabe in St. Johannis begrüßen zu dürfen. Also "save the date"!

