Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Entgegenkommende Pkw kollidieren auf B209 - Fahrerin leicht verletzt - Beteiligter flüchtet ++ Lüchow - Einschleichdieb ergaunert Bargeld - Hinweise ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 07.12.2022

Lüneburg

Lüneburg - Diverse Hinweise nach Körperverletzung zum Nachteil eines Busfahrers - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Nach der gestern, 06.12., veröffentlichten Fahndung nach einer Körperverletzung am 26.07.2022 (siehe www.presseportal.de) gingen am gestrigen Tag verschiedene Hinweise bezüglich der Identität des Verursachers ein. Diese werden derzeit geprüft. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

Die Medien und Dritte werden gebeten, dass im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebene Lichtbild zu löschen.

Bardowick - Drogenfund beim jugendlichen Ladendieb

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 06.12. gegen 17:00 Uhr in einem Supermarkt in der Straße Schwarzer Weg. Ein 16-Jähriger wurde durch den Ladendetektiv bei einem Diebstahl beobachtet und angesprochen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden bei dem 16-Jährigen zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Entsprechende Strafverfahren wegen Ladendiebstahls und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln wurden eingeleitet.

Lüneburg - Diebstahl aus Pkw - Hinweise

Am 16.12. zwischen 16:00 und 16:30 Uhr schlugen Unbekannte die Beifahrerscheibe eines geparkten Pkw VW Caddy auf einem Parkplatz Am Wienebütteler Weg ein. Ein auf dem Beifahrersitz abgelegter Rucksack mit Geldbörse wurde entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Kennzeichen abgerissen - Täter auf frischer Tat betroffen

Eine zunächst unbekannte Person riss in der Nacht zum 07.12. in der Lindenstraße von zwei geparkten Pkw die Kennzeichen ab. Zudem wurden diverse Mülltonnen auf die Fahrbahn gestellt. Durch Polizeibeamte konnte gegen 02:00 Uhr ein 38-jähriger Lüneburger dabei beobachtet werden, wie er das Kennzeichen eines Pkw Opel in der Roten Straße abriss. Der 38-Jährige erhielt einen Platzverweis. Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Lüneburg - Einparken mit Hindernis - Fahrer alkoholisiert

Polizeibeamten fiel am Abend des 06.12. gegen 21:00 Uhr ein Pkw Audi in der Lindenstraße auf, welcher beim Einparken rückwärts gegen einen Poller fuhr. Dieser wurde beschädigt. Zuvor wendete der 34-jährige Fahrer bereits verbotenerweise. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 0,4 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Lüneburg - Entgegenkommende Pkw kollidieren auf B209 - Fahrerin leicht verletzt - Beteiligter flüchtet - Zeugen gesucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 07.12. gegen 10:10 Uhr auf der Bundesstraße 209. Eine 50-jährige Fahrerin eines Pkw Renault Kangoo befuhr die B209 von Amelinghausen in Richtung Lüneburg. Zwischen den Abfahrten Rettmer und Embsen (ADAC) kam es mit einem entgegenkommenden Pkw zu einer seitlichen Berührung. In der Folge wurden der linke Außenspiegel und die Scheibe der Fahrertür des Pkw Renault beschädigt. Hierdurch wurde zudem die 50-jährige Fahrerin leicht verletzt. Der andere Fahrzeugführer, vermutlich ein schwarzer Pkw (ggf. SUV), fuhr weiter. Der Sachschaden liegt bei gut 1000 Euro.

Zeugen bzw. der/die weitere beteiligte Fahrzeugführer/-in werden gebeten sich bei der Polizei Melbeck, Tel. 04134-909440, zu melden.

Lüneburg - Rüttelplatten von Firmengelände entwendet - Hinweise

Unbekannte gelangten in der Nacht vom 06.12. auf den 07.12. auf ein Firmengrundstück in der Theodor-Marwitz-Straße. Dort wurden zwei Rüttelplatten entwendet. Eine der Rüttelplatten war durch einen Bagger gesichert, welcher ebenfalls gestartet/bewegt wurde. Der Sachschaden liegt bei 5000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Wendisch Evern - Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Morgen des 07.12. kam es auf der Kreisstraße 40 zu einem Verkehrsunfall. Eine 55-jährige Fahrerin eines Pkw BMW Mini befuhr die K40 von Wendisch Evern in Richtung Barendorf. In Höhe des Elbe-Seiten-Kanals kam die 55-Jährige, vermutlich aufgrund Straßenglätte, nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Einschleichdieb ergaunert Bargeld - Hinweise

Am 06.12. gegen 13:00 Uhr klingelte eine bisher unbekannte männliche Person an der Haustür einer 83-jährigen Seniorin in der Schweriner Straße. Die männliche Person bat um Geld, folgte der Dame in ihre Wohnung und entnahm in einem unbeobachteten Moment Bargeld aus der Geldbörse. Diese versteckte er daraufhin in der Küche. In der Folge flüchtete die unbekannte Person.

Personenbeschreibung:

- Männlich - circa 160cm - circa 30 Jahre alt - dunkler Teint - schwarzer Vollbart - schwarze, kurze Haare - schwarze Jacke - schwarze Hose

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Gewerbeobjekt - Hinweise

Zwischen dem 03.12. und dem 06.12. brachen Unbekannte in eine Waschanlage in der Hansestraße ein. Das derzeit ungenutzte Gewerbeobjekt wurde durch das Aufhebeln einer rückwärtigen Tür betreten. Das genaue Stehlgut ist derzeit noch unbekannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Ebstorf - Unfall beim Wenden - Verursacherin flüchtet nach Kollision mit Grundstücksmauer - Zeugen gesucht

Am 06.12. kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Am Fünftdiemenland. Eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin eines vermutlich dunkelblauen Kleinwagens mit dem Kennzeichenfragment UE-KD ... befuhr die Straße Am Fünftdiemenland. Diese beabsichtigte zu wenden, bog rückwärtsfahrend nach rechts in den Von-Thünen-Weg ein. Hierbei stieß der Pkw gegen eine Grundstücksmauer, welche beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich die Fahrerin mit dem Kleinwagen in Richtung Celler Straße. Kurz vor dem Wenden wurde vermutlich ein Mitfahrer aus dem Pkw abgesetzt. Eine weitere derzeit unbekannte Zeugin habe den Unfall ebenfalls beobachtet.

Zeugen, die Verursacherin bzw. der Mitfahrer werden gebeten sich bei der Polizei Ebstorf unter Tel. 05822-947920, zu melden.

Uelzen - Audi A4 zerkratzt - hoher Sachschaden - Hinweise

Unbekannte zerkratzten in der Nacht vom 06.12. auf den 07.12. einen geparkten Pkw Audi A4 in der Ringstraße mit einem unbekannten Gegenstand. Dadurch entstand ein Sachschaden von gut 4000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Weste, OT. Oetzendorf - Lkw-Scheibe eingeschlagen - Geldkassette erbeutet

Die Scheibe eines auf einem Hof in Oetzendorf abgestellten Lkw Daimler schlugen Unbekannte in der Nacht zum 07.12.22 ein. Aus dem Fahrzeug konnten die Täter eine Geldkassette mit Bargeld erbeuten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-97655-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell