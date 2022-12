Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Räuberischer Diebstahl in der Innenstadt - Täter verletzen Ladendetektiv mit Messer - Festnahme ++ Lagerraum geöffnet und Motorsägen entwendet - Hinweise ++ Pkw überschlägt sich ++

Lüneburg (ots)

Presse - 08.12.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Räuberischer Diebstahl in der Innenstadt - Täter verletzen Ladendetektiv mit Messer - Festnahme

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am 07.12. gegen 17:30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft Am Markt. Drei männliche Personen im Alter von 22, 30 und 32 Jahren entwendeten in dem Geschäft Kleidung. Dabei wurden sie von einem 34-jährigen Ladendetektiv beobachtet und angesprochen. Der 34-Jährige wurde durch einen der Täter geschlagen und mit einem Messer in die Schulter gestochen. Der Ladendetektiv wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Daraufhin entfernten sich die Verursacher fußläufig. Im Rahmen der Fahndung wurden der 22 und der 30 Jahre alte Täter durch Polizeibeamte festgestellt und vorläufig festgenommen. Der 32-Jährige wurde im Rahmen weiterer Ermittlungen an seiner Wohnanschrift in Lüneburg am gestrigen Tag ebenfalls festgenommen. Die drei Täter werden am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Südergellersen - Lagerraum geöffnet und Motorsägen entwendet - Hinweise

Zwischen dem 05.12. und dem 07.12. brachen Unbekannte in einen Holzlagerraum in der Kirchgellerser Straße ein. Dort hebelten diese eine weitere Feuerschutztür auf und entwendeten aus einem Raum zwei STIHL Motorsägen und einen STIHL Gehölzschneider mit Zubehör. Eine Spurensicherung ist erfolgt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Mann versucht Scheibe mit Schlagstock einzuschlagen

Durch Zeugen wurde am 07.12. gegen 21:00 Uhr ein Mann gemeldet, welcher mit einem Teleskopschlagstock versuche die Eingangstür eines leerstehenden Gebäudes in der Straße Bei der Ratsmühle einzuschlagen. Der psychisch auffällige 31-Jährige wurde durch Anwohner vor Ort gestellt. Neben einem Teleskopschlagstock führte er ein Messer mit sich. Der Verursacher wurde in die Psychiatrische Klinik eingewiesen. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro.

Lüdersburg - Pkw überschlägt sich nach Verkehrsunfall mit Reh - Fahrer leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Abend des 07.12. gegen 17:45 Uhr auf der Kreisstraße 2 im Bereich Lüdersburg. Ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw Opel befuhr die K2 aus Lüdersburg kommend in Richtung Hittbergen. Ein Reh kreuzte die Fahrbahn, sodass der 19-Jährige mit diesem kollidierte, nach links von der Fahrbahn abkam und in einen Graben fuhr. Dort überschlug sich der Pkw. Der 19-Jährgie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Reh verendete am Unfallort. Der Sachschaden liegt bei 2000 Euro.

Südergellersen - Geparkten Pkw touchiert - Verursacher flüchtet - Hinweise

Am 07.12. kam es zwischen 17:00 und 23:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Hotels in der Hauptstraße. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ausparken einen geparkten Pkw Polo und entfernte sich vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von gut 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Unfall im Kreuzungsbereich - Fahrerin leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Morgen des 08.12. gegen 09:00 Uhr im Bereich der Lüneburger Straße Ecke Soltauer Allee. Eine 55-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes befuhr die Lüneburger Straße in Richtung Soltauer Allee. An der dortigen Kreuzung missachtete sich nach ersten Erkenntnissen das Rotlicht der Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Mittig der Kreuzung kollidierte sie mit einer 57-Jährigen und ihrem Pkw Peugeot. Die 57-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei gut 17.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Polizeikontrolle - BMW-Fahrer versucht zu flüchten

Einer Polizeikontrolle wollte sich ein 24 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW aus dem Landkreis Lüneburg in den Abendstunden des 07.12.22 in der Kochstraße in Dannenberg entziehen. Der 24 Jahre alte Fahrzeugführer war gegen 20:30 Uhr schon mit überhöhter Geschwindigkeit rücksichtslos unterwegs und missachtete in der Folge auch das Anhaltesignal einer Funkstreifenwagenbesatzung. Er versuchte durch die Kurve driftend der Polizei zu entkommen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Die Polizei konnte den BMW in der Folge stoppen und kontrollieren. Den Führerschein des 24-Jährigen stellten die Beamten in der Folge im Rahmen eines eingeleiteten Strafverfahrens wegen Durchführung eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens sicher.

Uelzen

Bad Bodenteich - alkoholisiert unterwegs - 0,79 Promille

Einen alkoholisierten 70 Jahre alten Fahrer eines Pkw Seat stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 07.12.22 in der Hauptstraße. Bei der Kontrolle des Seat-Fahrers stellten die Beamten gegen 11:30 Uhr bei diesem einen Alkoholwert von 0,79 Promille fest. Ihn erwartet ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Uelzen - Polizei mahnt -> "Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!" - Schmuckkoffer erbeutet

Unter dem Vorwand die Wohnung der Nachbarn im Hövermannskamp kurz besichtigen/angucken zu wollen, gelangte ein Pärchen bereits am 01.12.22 in die Wohnung einer Seniorin in dem Mehrfamilienhaus. Dort lenkte die Frau die Seniorin ab, so dass in der Folge ein Koffer mit Schmuck verschwand. Die Polizei ermittelt und mahnt: "Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Beteiligen Sie Angehörige oder auch Nachbarn!"

