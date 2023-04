Polizei Düsseldorf

POL-D: Erstmeldung: Verkehrsunfall in Oberkassel - U-Bahn und Pkw stoßen im Gleisbereich zusammen - Mehrere Verletzte - Verkehrsbeeinträchtigungen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 04. April 2023, 15:00 Uhr

Die Hansaallee in Oberkassel ist nach einem Verkehrsunfall zwischen einer U-Bahn und einem Pkw momentan in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Derzeit laufen die Rettungsmaßnahmen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Nach ersten Ermittlungen war ein Pkw-Fahrer (Fahrzeug mit mehreren Personen besetzt) zunächst auf der Hansaallee in Richtung Belsenplatz unterwegs. Im Einmündungsbereich der Ria-Thiele-Straße, Ecke Hansaallee wendete er, um in Richtung Lörick zu fahren. Dabei wurde der Pkw von einer in Richtung Innenstadt fahrenden U-Bahn im Gleisbereich erfasst. Bei dem Unfall wurden mehrere Menschen verletzt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei ist auf dem Weg zum Unfallort. Die Rettungsmaßnahmen und die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

