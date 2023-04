Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Niederkrüchten - A 52 in Richtung Roermond - Pkw "kracht" in Unfallstelle - Zwei Menschen verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 6. April 2023, 05:51 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen auf der A 52 bei Niederkrüchten wurden zwei Menschen verletzt. Ein 52-Jähriger erlitt so schwere Verletzungen, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 31-jähriger Mann aus Viersen mit seinem Opel auf der A 52 in Richtung Roermond unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Niederkrüchten beabsichtigte er, einen Sattelzug zu überholen. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte zunächst mit der linken Schutzplanke, dann mit dem Sattelzug und kam schließlich zum Stehen. Der Mann verließ leicht verletzt sein Auto. Kurz darauf bemerkte ein 52-jähriger Mann aus Frankreich den Unfall zu spät und "krachte" mit seinem Lexus in den Opel. Der 52-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Richtungsfahrbahn musste zeitweise gesperrt werden. Alle Sperrungen wurden gegen 09:00 Uhr wieder aufgehoben. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 130.000 Euro.

