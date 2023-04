Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Einsatz anlässlich der Time Warp 2023/Polizei stellt über 10 Kilo Drogen sicher und stoppt 30 berauschte Fahrer

Südhessen (ots)

Bei Verkehrskontrollen am Samstag (01.04.) anlässlich der jährlich stattfindenden Veranstaltung "Time Warp" stellten die eingesetzten Polizisten Drogen sicher und zogen berauschte Fahrer aus dem Verkehr.

Wie bereits bei den vorherigen Time Warp-Veranstaltungen überwachten auch in diesem Jahr zahlreiche Polizeibeamte aus vielen hessischen Polizeipräsidien auf den Autobahnen in Südhessen den Aneiseverkehr zur Techno-Party in der Mannheimer Maimarkthalle am Wochenende. Zu der Feier konnten wieder zahlreiche Besucher aus dem nahen europäischen Ausland und den angrenzenden Bundesländern, die mit Bussen oder eigenen Autos die Anreise antraten, festgestellt werden. Insgesamt zählten die Beamten in den zwei Tagen 359 Fahrzeugkontrollen und 577 kontrollierte Personen.

Die Beamten zogen auch dieses Jahr wieder einige berauschte Fahrer aus dem Verkehr, die nicht einsichtig waren und sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzten. Gegen 30 Autofahrer wurde Anzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln erstattet. Bei den Kontrollen, die auch durch einen Rauschgiftspürhund unterstützt wurden, stießen die Beamten unter anderem auf rund 6 Kilo Marihuana, 1,9 Kilo Haschisch und 2,5 Kilo Kokain. Darüber hinaus wurden Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Waffengesetz, Ausweismissbrauch und Fahren ohne Fahrerlaubnis von den Ordnungshütern erstattet. Weil unter den Ertappten auch einige Personen ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet waren, mussten zur Sicherung der eingeleiteten Strafverfahren insgesamt 3500 Euro Sicherheitsleistung einbehalten werden.

Bei den umfangreichen Kontrollen gelang es nicht nur, Autofahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr zu ziehen, es ging auch ein mutmaßlicher Drogendealer im Alter von 32 Jahren ins Netz der Fahnder. Im Auto des Mannes fanden die Beamten am Samstagnachmittag bei einer Kontrolle auf der Autobahn 67 bei Lorsch rund 1,5 Kilogramm Kokain. Das Rauschgift war in seinem Auto versteckt. Der 32-Jährige konnte zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und es zeigten sich deutliche Anzeichen auf vorherigen Drogenkonsum. Bei der weiteren Überprüfung kam zudem heraus, dass er per Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gesucht wurde. Der Mann wurde festgenommen und wird sich nun in mehreren Strafverfahren zu verantworten haben.

Auch zwei 22 und 23 Jahre alte Männer müssen sich in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Bei der Durchsuchung ihres Fahrzeugs kamen im Kofferraum drei Kilo Marihuana zum Vorschein, die in einer Sporttasche verpackt waren. Die Beamten beschlagnahmten zudem 7000 Euro Bargeld bei dem Duo.

Am Abend stoppten die Fahnder auf der A 67 bei Einhausen weiterhin auch ein Fahrzeug mit zwei Männern im Alter von 37 und 42 Jahren aus Frankreich. In ihrem Auto waren insgesamt knapp zwei Kilogramm Haschisch versteckt. Auch sie wurden festgenommen und müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell