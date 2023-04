Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Wegen 18 Dosen Energy Drink und Tiefkühlpizza zum beschleunigten Verfahren - Ladendiebin festgenommen

Düsseldorf (ots)

Eine einschlägig bekannte Ladendiebin wird im beschleunigten Verfahren dem Haftrichter vorgeführt. Sie wurde gestern Mittag auf frischer Tat ertappt, als sie 18 Dosen Energy Drink und eine Tiefkühlpizza klaute.

Einem aufmerksamen Zeugen fiel in einem Supermarkt an der Kirchfeldstraße in Friedrichstadt eine Frau auf, die mit einer gefüllten Tiefkühltasche immer wieder zum Kassenbereich ging und letztlich das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. An einer Bushaltestelle angetroffen, fand man bei ihr 18 Dosen Energy Drink und eine Tiefkühlpizza. Die umgehend hinzugerufene Polizei nahm die Frau fest. Die 34 Jahre alte Russin ist wegen ähnlicher Delikte bereits mehrfach in Erscheinung getreten und polizeibekannt. Sie wird in einem beschleunigten Verfahren dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell