Polizei Düsseldorf

POL-D: Poser- und Tuning Kontrollen zu "Car-Freitag" - "AG-Tuning" nahm Verkehrssicherheit von Fahrzeugen ins Visier - Vorläufige Bilanz

Düsseldorf (ots)

Karfreitag, 7. April 2023

60 Fahrzeuge und Fahrzeugführer wurden heute bis 18:00 Uhr von der Polizei und der Stadt Düsseldorf rund um den Corneliusplatz/der Königsallee von mehreren Dutzend Einsatzkräften kontrolliert. Auch potenzielle Raser nahm die Polizei im Rahmen der landesweiten Aktion "Rot gegen Raser" auf den Straßen rund um Düsseldorf in den Fokus.

Trotz der schon traditionellen Kontrollen am Karfreitag, zog es bei durchwachsenen Witterungsverhältnissen wieder einige Angehörige der "Tuning"- und auch der "Poserszene" auf den Prachtboulevard "Kö" und die Innenstadt Düsseldorfs. Zusammenfassend fertigten die Einsatzkräfte der "AG-Tuning" bis 18:00 Uhr sechs Strafanzeigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Sechs Fahrzeuge wurden zwecks Erstellung von Sachverständigengutachten sichergestellt. In zwei Fällen wurden Blutproben wegen des Verdachts des Führens von Fahrzeugen unter Drogen beziehungsweise Alkoholeinfluss angeordnet. In drei Fällen wurden rote Kennzeichen sichergestellt und entsprechende Anzeigen geschrieben. Während einer Kontrolle stellte sich bei einem Fahrzeugführer heraus, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann wurde festgenommen. Mitarbeiter der Stadtkasse waren vor Ort und überprüften im Rahmen der Kontrollen ob gegen angetroffene Personen Vollstreckungsverfahren wegen öffentlich-rechtlicher Forderungen (Bußgelder oder Steuern) anhängig sind. In diesen Fällen wurden die Außenstände seitens der Stadtkasse vollstreckt oder gepfändet.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell