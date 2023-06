Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Brand im Einfamilienhaus, Obergeschoss zerstört

Lengerich (ots)

Am Merschweg ist am Dienstagvormittag (20.06.23) ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Das obere Stockwerk brannte vollständig aus. Zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt. Als Polizei und Feuerwehr gegen 08.55 Uhr am Einsatzort eintrafen, stand das Obergeschoss des Hauses, das sich nahe der Bodelschwinghstraße befindet, im Vollbrand. Die Feuerwehrkräfte begannen sofort mit den Löscharbeiten. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner der umliegenden Häuser dazu aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Der Merschweg wurde während des Einsatzes zeitweise vollständig gesperrt. Außerdem musste in der Wohnsiedlung vorübergehend der Strom abgestellt werden. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Mittagsstunden, weil immer wieder Brandnester aufglimmten. Während des Einsatzes wurden zwei Feuerwehrkräfte leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Brandursache ist bislang unklar. Auch zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.

