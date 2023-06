POL-ST: Rheine, Eigentümer eines Mountainbikes gesucht

Lengerich (ots) - Am Merschweg ist am Dienstagvormittag (20.06.23) ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Das obere Stockwerk brannte vollständig aus. Zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt. Als Polizei und Feuerwehr gegen 08.55 Uhr am Einsatzort eintrafen, stand das Obergeschoss des Hauses, das sich nahe der Bodelschwinghstraße befindet, im Vollbrand. ...

