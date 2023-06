Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Auto aufgebrochen

Rheine (ots)

An der Aloysiusstraße haben unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eines schwarzen BMW eingeschlagen. Aus dem Auto wurde ein Rucksack gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag (20.06.23), 19.00 Uhr und Mittwoch (21.06.23), 07.00 Uhr. Das Auto war in der Nähe der Straße Siepkers Kamp abgestellt. Die Polizei ermittelt zu diesem Diebstahl. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

