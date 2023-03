Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Durch Cannabisgeruch aufgefallen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 41-jähriger im Ausland lebender Staatsbürger, welcher am 05.03.2023 um 13:30 Uhr in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. mit seinem BMW einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Beim Öffnen der Fahrertür kam nämlich den eingesetzten Beamten Cannabisgeruch entgegen. Im Verlauf der Kontrolle konnten bei der 24-jährigen Beifahrerin des Mannes zwei Joints aufgefunden und sichergestellt werden. Da der Fahrer des BMW's angab, ebenfalls am heutigen Tag Cannabis konsumiert zu haben, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Der 41-Jährige muss sich nun in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Dessen Beifahrerin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das BtMG verantworten.

