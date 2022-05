PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Unfall in Friedrichsdorf - Änderung der Anzahl der verletzten Personen +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Bei dem am 17.05.2022, um 19:02 Uhr stattgefundenen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3057, zwischen Friedrichsdorf und Bad Homburg - die Pressemeldung ist bereits verbreitet worden - wurden entgegen der ersten Meldung nur drei statt vier Personen verletzt. Das Baby blieb äußerlich unverletzt und wurde nur zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Die Mutter wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Pkw/ Skoda, in den die Mutter mit ihrem Pkw fuhr, wurde schwer verletzt. Der Fahrer des Pkw, der in die Unfallstelle fuhr, wurde leicht verletzt.

