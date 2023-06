Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Machen Sie es Einbrechern in der Ferienzeit schwer

Steinfurt (ots)

Die Sommerferien sind da. Bis zum 4. August haben die Schüler frei und viele Familien starten in den wohlverdienten Urlaub. Damit es hinterher zuhause genau so schön ist wie vorher, sollten Sie einige Dinge beachten.

Vor der Reise:

- Bitten Sie einen Freund oder Nachbarn die Rolläden zu bedienen, den Briefkasten zu leeren und die Mülltonnen an die Straße und wieder zurück zu stellen. - Täuschen Sie Anwesenheit vor. Lassen Sie Alltagsgegenstände auf der Terrasse oder im Garten stehen, damit es bewohnt aussieht. - Stellen Sie vor ihrem Haus ein altes Fahrrad, einen Roller oder ähnliches ab. Natürlich abgeschlossen. - Machen Sie Kopien von Ihren Ausweisdokumenten und bewahren Sie diese getrennt von den Originalen auf. - Speichern Sie die Sperrnotrufnummer 116 116 in ihrem Handy, damit Sie Debit- oder Kreditkarten sofort sperren können, sollten Ihnen diese abhandenkommen.

Während der Reise:

- Achten Sie vor allem auf Bahnhöfen und an Flughäfen immer auf Ihr Gepäck - Tauschen Sie fremde Währungen am Urlaubsort grundsätzlich nur in Geldinstituten. - Nehmen Sie immer nur so viel Bargeld wie nötig mit, wenn Sie unterwegs sind. - Halten Sie beim Bezahlen mit der EC- oder Kreditkarte immer einen Blick auf die Karte, damit Sie auch Ihre eigene Karte zurückbekommen. - Bewahren Sie nie Ihre PIN-Nummer(n) im Portemonnaie auf. - Tragen Sie Handtaschen immer am Schulterriemen und auf der zur Straße abgewandten Seite. - Schließen Sie Auto, Wohnwagen, Hotelzimmer oder Ferienwohnung immer ab, auch wenn Sie nur kurz unterwegs sind.

Was Sie auf jeden Fall NICHT tun sollten: - Wertsachen offen und einsehbar zuhause oder am Urlaubsort liegen lassen. - Auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen, dass Sie im Urlaub sind. - In den sozialen Netzwerken Hinweise auf Ihren Urlaub geben.

Weitere Informationen, Erreichbarkeiten und Tipps finden Sie im Internet auch noch unter https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/technische-sicherheitsberatung-einbruchschutz oder unter https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/sicher-unterwegs-im-urlaub0/

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell