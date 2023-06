Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer begeht Unfallflucht

Kaiserslautern (ots)

In der Bleichstraße kam es am Mittwochmittag zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto. Die 30-jährige Fahrerin eines Ford S-Max fuhr gegen 13:20 Uhr auf der Kammgarnstraße in Richtung Pariser Straße, als plötzlich zwei Radfahrer aus der Bleichstraße kamen. Der erste Radler schaffte es noch am Auto vorbei, der zweite prallte, trotz Bremsung, in die hintere Tür des Pkws. Anstatt anzuhalten und sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr er davon. Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Der Fahrradfahrer wurde auf 25 Jahre geschätzt. Er ist circa 1,80 Meter groß und hat schwarze, kurze Haare. Sein Mountainbike war schwarz mit einer türkis-grünen Lackierung im hinteren Bereich. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise auf den Fahrradfahrer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell