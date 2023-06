Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei auf dem Schillerplatz

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Schlägerei ist die Polizei am frühen Donnerstagmorgen zum Schillerplatz ausgerückt. Zeugen hatten gegen 3 Uhr gemeldet, dass sich ungefähr 30 Personen prügeln würden. Vor Ort konnten die ausgerückten Einsatzkräfte circa 20 Personen ausmachen, die sich nach und nach von dem Platz entfernten. Die Polizisten kontrollierten mehrere der Anwesenden und stellten ihre Personalien fest. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sind drei Männer mit einer mit einer anderen unbekannten Gruppe von Männern in verbale Streitigkeiten geraten. Diese gipfelten in eine handfeste Auseinandersetzung. Ein 24-Jähriger wurde dabei von Unbekannten festgehalten, während ein anderer auf ihn eingeschlagen hätte. Ein 35-Jähriger wollte schlichtend dazwischen gehen und wurde dabei von dem 24-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Der 35-Jährige gab zusätzlich an, dass der Mann zuvor die andere Gruppe angepöbelt hätte und damit Auslöser der Streitigkeiten war. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu möglichen Beteiligten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

