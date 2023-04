Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Einbruch in Büro - Diebstahl von Baustelle

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch

Hünfeld. Unbekannte Täter warfen zwischen Mittwochmittag (12.04.) und Donnerstagmorgen (13.04.) die Scheibe eines Bürofensters in der Bahnhofstraße ein. Die Einbrecher gelangten so in die Räumlichkeiten und flüchteten ersten Erkenntnissen nach ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büro

Fulda. Durch die Eingangstür eines Bürogebäudes in der Bahnhofstraße verschafften sich Unbekannte zwischen Mittwochabend (12.04.) und Donnerstagmorgen (13.04.) unerlaubt Zutritt. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und konsumierten vor Ort Süßigkeiten und Getränke. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Baustelle

Eichenzell. Auf bislang nicht bekannte Art und Weise entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (13.04.) einen auf einem Grundstück in der Straße "Am Lindenhardt" abgestellten, verschlossenen schwarzen Minibagger der Marke CAT sowie zwei Tieflöffel im Gesamtwert von rund 15.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell