POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Mittwoch (12.04.), in der Zeit von 6.30 Uhr bis 16.20 Uhr, wurde ein schwarzer VW-Golf, welcher in der Karlstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht abgeparkt worden war, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Frontschürze beschädigt. Es entstand Sachschaden von rund 80 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Rotenburg. Eine Pkw-Fahrerin aus Bebra parkte ihren roten Mazda am Dienstag (11.04.), in der Zeit von 6.45 Uhr bis 14.45 Uhr, "Am Emanuelsberg" in einem dortigen Parkhaus einer medizinischen Einrichtung. Als die Dame zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden vorne rechts an der Stoßstange fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

