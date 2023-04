Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Wartenberg. Unbekannte verschafften sich am Mittwoch (12.04.), zwischen 11 Uhr und 15 Uhr, unerlaubt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Uhlandstraße in Angersbach. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten mit Diebesgut in bislang unbekanntem Wert. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

