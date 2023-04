Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Elektrisches Lenksystem von Traktor entwendet - Einbruch in Geschäft

Fulda (ots)

Elektrisches Lenksystem von Traktor entwendet

Neuhof. Von einem im hinteren Bereich eines Hofes in der Straße "Erlenhof" abgestellten Traktor entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (12.04.), zwischen 2 Uhr und 3 Uhr, das elektronisch angebrachte Lenksystem "John Deere" im Wert von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Hünfeld. Durch ein Rolltor gelangten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (12.04.), gegen 4.25 Uhr, auf ein gewerbliches Gelände in der Josefstraße. Dort verschafften sie sich über eine Tür unbefugten Zutritt zu einem Geschäft und entwendeten unter anderem Bargeld und Sneaker im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

