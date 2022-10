Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Räuber erbeuteten Handy und Geldbörse + Falsche Wasserwerk-Mitarbeiter in Wetzlar unterwegs + Gräber auf Dillenburger Friedhof verwüstet + WoMo zerkratzt + Promillefahrer gestoppt +

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg: Grab verwüstet / Polizei sucht Zeugen -

Nachdem Unbekannte auf dem Friedhof in Dillenburg zwei Gräber verwüsteten, bittet die Polizei um Mithilfe. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter am Sonntag, zwischen 15.00 Uhr und 18.25 Uhr den Friedhof in der Rolfesstraße aufsuchten und an zwei Gräbern die Blumen herauszogen, Schalen umwarfen und zwei Pflanzschalen aus Plastik mitgehen ließen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe, der Sachbeschädigung sowie des Diebstahls und sucht Zeugen: Wer hat die Täter am Sonntag im genannten Zeitraum beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Siegbach-Tringenstein: Wohnmobil zerkratzt -

Einen Schaden von rund 500 Euro ließen Vandalen in den beiden Seitenteilen eines in der Straße "Im Höfchen" abgestellten Wohnmobils zurück. Das weiße mobile Wohnheim der Marke Fiat Ducato stand in der Nacht von Montag auf Dienstag in einem Hof. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in das Wohnmobil. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Lahnau: Promillefahrer gestoppt -

Heute in den frühen Morgenstunden zogen Wetzlarer Polizisten einen berauschten Renaultfahrer aus dem Verkehr. Der 31-Jährige war gegen 02.30 Uhr in unsicherer Fahrweise auf einer Landstraße bei Lahnau unterwegs. Die Ordnungshüter stoppten den Wetzlarer und bemerkten seine Alkoholfahne. Der 31-Jährige verweigerte sowohl einen Alkohol-, als auch einen Drogenschnelltest. Letztlich ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an, die ein Arzt auf der Wetzlarer Wache durchführte. Auf dem Wetzlarer kommt nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr zu

Wetzlar-Dutenhofen: Von Duo ausgeraubt / Polizei bittet um Hinweise -

Gestern Nachmittag (11.10.2022) raubten zwei Männer am Bahnhof einen 44-Jährigen aus. Sie schlugen und traten auf ihn ein und erbeuteten sein Handy sowie seinen Geldbeutel.

Gegen 14.55 Uhr war das Opfer zu Fuß auf dem Gehweg der Grabenstraße unterwegs. Aus einem Auto, so das Opfer, seien zwei Männer ausgestiegen und hätten ihn angesprochen. Unvermittelt habe einer der Angreifer ihm mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen, worauf er zu Boden fiel. Auf dem Boden liegend, trat ihn der zweite Mann mehrere Male gegen seinen Oberkörper. Die Täter griffen sich aus seiner Jackentasche sein Handy und aus der Hosentasche den Geldbeutel. Anschließend stiegen sie in den weißen Golf ein und fuhren die Grabenstraße in Richtung Garbenheimer Straße davon. Das aus Afghanistan stammende Opfer kam mit Verdacht einer Nasenfraktur und weiteren Gesichtsverletzungen in ein Klinikum.

Beide Täter waren nach Einschätzung des Opfers südländischer Herkunft. Der erste Räuber war etwa 35 Jahre alt, zwischen 185 und 190 cm groß, von kräftiger Statur, hatte einen Drei-Tage-Bart und eine Glatze. Er sprach Deutsch mit südländischem Akzent. Er trug ein weißes Oberteil sowie eine dunkle Hose. Sein Komplize war ca. 45 Jahre alt, zwischen 175 und 180 cm groß und hatte kurze dunkle Haare.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Überfall gestern Nachmittag in der Grabenstraße beobachtet? - Wer kann Angaben zur Identität der Räuber machen? - Wem ist der weiße VW Golf dort aufgefallen und kann weitere Angaben hierzu machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Falsche Wasserwerk-Mitarbeiter auf Beutetour / Polizei warnt vor Dieben -

Als falsche Mitarbeiter der Wasserwerke versuchten zwei Männer gestern Nachmittag im Philosophenweg und in Dutenhofen bei älteren Menschen Beute zu machen.

Um 12.30 Uhr klingelte das Duo bei einer betagten Wetzlarerin im Philosophenweg. In der Nähe sei ein Wasserrohr geplatzt, so die beiden Männer, und man müsse nun den Wasserdruck im Bad und in der Küche der Wohnung überprüfen. Die Seniorin ließ einen der Männer hinein, sein Komplize blieb an der Haustür stehen. Nachdem er in der Küche den Wasserhahn aufgedreht hatte und anschließend ins Bad wollte, schöpfte sie Verdacht und forderte die beiden Männer vehement auf die Wohnung zu verlassen. Beide kamen der Aufforderung nach - zu einem Diebstahl kam es nicht. Am Nachmittag, gegen 16.20 Uhr schlug das Duo in der Gießener Straße im Stadtteil Dutenhofen zu. Hier überrumpelten sie mit derselben Masche eine Seniorin, die die beiden Männer ebenfalls in die Wohnung ließ. Nach dem Test in Küche und Badezimmer verließen die Unbekannten wieder die Wohnung. Auch hier wurde nach einer ersten Einschätzung nichts gestohlen. Ein Angehöriger sah die beiden Männer beim Verlassen des Grundstückes, sie gingen in Richtung Ortsmitte davon.

Nach Auskunft der Stadt Wetzlar gab es weder im Philosophenweg, noch in Dutenhofen ein Wasserrohrbruch. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die beiden Täter sich unter diesem Vorwand Zutritt zu den Wohnungen erschlichen, um letztlich Diebstähle zu begehen. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Täter weitere Versuche starten, um Beute zu machen.

Die beiden mutmaßlichen Diebe können wie folgt beschrieben werden: Beide waren zwischen 170 und 180 cm groß und etwa 50 bis 55 Jahre alt. Einer hatte schwarze kurze Haare, sein Komplize graue kurze Haare. Bekleidet waren sie mit hellgrauem Oberteil und blauer Jeans sowie mit dunklem Oberteil und dunkler Jeans.

Zeugen, denen das Duo gestern im Philosophenweg oder in Dutenhofen auffiel oder die Angaben zur Identität der beiden Männer machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell