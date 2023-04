Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallverursacher gesucht - Motorradfahrer gestürzt

Vogelsbergkreis (ots)

Unfallverursacher gesucht

Schotten. Am Freitag (31.03.), zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Lohgasse/ Vogelsbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten, weißen Skoda Octavia im Bereich der Stoßstange. Der Unfallverursacher hinterließ einen Zettel, der aufgrund des Regens jedoch nicht mehr zu lesen war. Aus diesem Grund wird der Verkehrsteilnehmer sowie weitere Zeugen gebeten, sich mit der Polizeistation Lauterbach unter 06641 9710 in Verbindung zu setzen.

Motorradfahrer gestürzt

Schotten. Am Ostermontag (10.04.), gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Grünberg die Bundesstraße 455 von Schotten in Richtung Rainrod. An der Einmündung zum Niddastausee bremsten nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Autofahrer ihre Fahrzeuge verkehrsbedingt ab. Dies erkannte der Zweiradfahrer vermutlich zu spät. Er wich aus, streifte dabei jedoch den hinteren Pkw und kam anschließend zu Fall. Der 63-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 5.000 Euro.

