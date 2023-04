Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeug zerkratzt - Versuchter Einbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Fahrzeug zerkratzt

Bebra. In der Zeit vom 28. Februar bis 9. April war ein schwarzer Toyota Aigo wiederholt das Ziel bislang unbekannter Täter. Das Fahrzeug wurde nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen auf einem Parkplatz in der Kasseler Straße mehrfach zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Rotenburg. Unbekannte Täter zerstörten am frühen Donnerstagmorgen (13.04.), gegen 2.50 Uhr, mit einem bislang unbekanntem Gegenstand das Schaufenster eines Geschäfts in der Breitenstraße. Vermutlich aufgrund der hierdurch ausgelösten Alarmanlage ließen die Langfinger schließlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

