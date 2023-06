Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Auto überschlägt sich, Zwei Leichtverletzte

Rheine (ots)

Auf der B481 hat sich am Donnerstagabend (22.06.23) gegen 20.10 Uhr ein Auto überschlagen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Ein 52-jähriger Autofahrer aus Rheine fuhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Mesum. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor er aufgrund des Unwetters die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen schleuderte über die Gegenfahrbahn in eine Schutzplanke - und von dort aus weiter in einen Graben. Dabei überschlug sich das Auto. Der 52-Jährige sowie sein 63-jähriger Beifahrer aus Rheine wurden leicht verletzt. Der 63-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt rund 51.000 Euro.

