Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nach wiederholtem Fahren unter Alkoholeinfluss Fahrzeug sichergestellt

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 11.06.2023 erkannten gegen 12:30 Uhr Beamte während einer Streifenfahrt einen 41 jährigen Fahrer eines PKW der in den vergangenen Tagen bereits mehrfach mit Alkohol am Steuer aufgefallen war. Er wurde kontrolliert und wies eine Atemalkoholkonzentration von 0,55 Promille auf. Aufgrund der wiederholten Tat wurde das Fahrzeug mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass dem Beschuldigten im Januar diesen Jahres in NRW der Führerschein entzogen wurde, so dass ihn nun mehrere Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwarten.

