POL-PDMY: Diebstahl eines Lastenfahrrades

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Bereits im Zeitraum vom 31.03. - 03.04.2023 kam es in Bad Neuenahr in der Weststraße am Mehrgenerationenhaus zum Diebstahl eines Elektro-Lastenfahrrades des Herstellers BABBOE. Dabei gingen der oder die Täter besonders dreist vor, denn das E-Bike war gegen Wegnahme an einen Zaun angekettet, sodass kurzerhand die Zaunstäbe durchtrennt wurden, um das Fahrrad zu entwenden. Bei der Tatausführung blieb ein Schutzblech des Fahrrades zurück, möglicherweise wurde dieses abgerissen, da das Fahrrad mit einem weiteren Schloss gegen Diebstahl gesichert war. Da es sich um ein größeres und auffälliges Fahrrad handelt und der Abtransport möglicherweise bemerkt wurde, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen oder hat im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich des Mehrgenerationenhauses wahrgenommen ? Wo ist ein solches Fahrrad nach dem 03.04.2023 an einem Abstellort aufgefallen oder besitzt ein solches seit dem 03.04.2023? Hinweise bitte an die Polizei Ahrweiler unter 02641/9740.

