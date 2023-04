Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler und Grafschaft

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Der Integrierten Leitstelle Koblenz wurde heute gegen 07.15 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Gefahrstofflager einer Medizintechnikfirma in Grafschaft-Gelsdorf gemeldet. Ein Brand oder Schadstoffaustritt konnte zunächst durch Personal nicht abgeklärt/ausgeschlossen werden. Durch die ILS wurde eine Vielzahl an Feuerwehrkräften der Gemeinde Grafschaft sowie der Gefahrstoffzug des Landkreises Ahrweiler alarmiert. Zwischenzeitlich war zu befürchten, dass Salzsäure austritt. Durch unverzüglich durchgeführte Messungen konnte ein Gefahrgutaustritt ausgeschlossen werden. Nach fortlaufenden Messungen betrat die Feuerwehr das Objekt in Chemikalienschutzanzügen. Ein Brand konnte, ebenso wie ein Gefahrstoffaustritt, ausgeschlossen werden. Eine Gefährdung der Bevölkerung war zu keiner Zeit gegeben. Drei Personen waren mit der "Wolke" in Kontakt gekommen. Sie waren zwar beschwerdefrei, wurden aber vorsorglich ins Krankenhaus Bad Neuenahr-Ahrweiler verbracht.

Die Ursache der Meldung dürfte entwichener Wasserdampf sein. Polizeiliche Maßnahmen beschränkten sich auf die Absperrung des Gewerbegebietes. Eine Öffentlichkeitswirksamkeit ist auf Grund der Verkehrsbehinderungen und der großen Aufkommens an Einsatzfahrzeugen anzunehmen.

