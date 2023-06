Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Handy in Freibad Linz gestohlen

Linz am Rhein (ots)

Am 11.06.23 erhielt die Polizei Linz Kenntnis über einen Handydiebstahl im Freibad in Linz. Ein 12-jähriger verbrachte dort zwischen 13-18 Uhr den Tag. Dieser ließ sein Handy zeitweise unbewacht in einer Sporttasche. Als er um 18 Uhr das Schwimmbad verlassen wollte, bemerkte er den Diebstahl. Es handelt sich um ein Samsung Galaxy S22 in weiß. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz unter der Rufnummer 02644-9430 entgegen.

