POL-PDNR: Pressebericht Wochenende, Polizeiinspektion Neuwied

Verkehrsunfall mit 13-jähriger Radfahrerin Neuwied - Heimbach-Weis, Freitag, 09.06.2023 Am Freitag kam es in Heimbach-Weis zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 13-jährigen Radfahrerin. Dabei befuhr das Mädchen einen abschüssigen Straßenabschnitt, als ihr Bremszug riß. In der Folge fuhr sie ungebremst auf eine Einmündung zu und touchierte einen kreuzenden Pkw. Glücklicherweise blieb das Mädchen trotz fehlendem Helms weitestgehend unverletzt und wurde nur vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Am dem bevorrechtigten Pkw entstanden lediglich Kratzer.

Taschendiebstahl im Kaufland

Neuwied - Stadt, Freitag, 09.06.23 Am Freitagmittag wurde eine 71-jährige Frau Opfer eines Diebstahls im Neuwieder Kaufland. Beim Einkaufen ließ diese für einen kurzen Moment ihre Handtasche unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurück. Dies nutzte bislang unbekannter Täter, um das Portemonnaie und das Mobiltelefon der Geschädigten daraus zu entwenden. Neben 50 Euro befanden sich noch diverse Dokumente in dem Portemonnaie. Eine Auswertung der Videoaufzeichnung steht noch aus.

Trickdiebstahl bei Juwelier

Neuwied - Stadt, Samstag, 10.06.23 Am Samstagnachmittag kam es zu einem Diebstahl bei einem Neuwieder Juwelier. Hierbei betrat ein Mann das Geschäft und täuschte ein Kaufinteresse vor und ließ sich beraten. In einem unbeobachteten Moment entnahm der unbekannte Täter zwei Uhren der Marke "Festina" im Wert von 300 EUR aus der offenen Schmuckauslage und entfernte sich von der Örtlichkeit. Der Mann trug eine Weste und eine orangefarbene Sonnenbrille. Die Kriminalpolizei Neuwied hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat oder zum Täter können dieser zugetragen werden.

Diebstahl von Pokémon-Karten

Neuwied - Stadt, Samstag, 10.06.23 Am Samstag betrat eine erwachsene männliche Person ein Kiosk in der Heddesdorfer Straße in Neuwied und verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch. Im Rahmen dessen steckte sich der Täter mehrere Verpackungen von Pokémon-Karten ein, ohne diese im Anschluss zu bezahlen. Der Vorfall fiel erst nach mehreren Stunden bei Sichtung der Videoaufzeichnung auf. Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen lagen vor.

