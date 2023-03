Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 21 bei Kenz (VR)-6 Verletzte

Barth (VR) (ots)

Am Morgen des 26.03.2023 gegen 08:00 Uhr fuhr ein 25-jähriger Deutscher mit seinem Pkw von Kenz in Richtung Dabitz (LK VR). In seinem Fahrzeug befanden sich drei Bekannte (w16/19/20). Als der Pkw die L21 überqueren wollte, blendete den Fahrer die tief stehende Sonne so, dass er das von rechts kommende Auto (m51/m58) übersah. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Bei dem Unfall wurden alle Insassen beider Fahrzeuge verletzt, davon vier leicht und zwei schwer. Die Beifahrerin des Unfallverursachers wurde aufgrund ihrer Verletzungen mittels Hubschrauber ins Krankenhaus transportiert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 47.000 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Unfallverursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung.

